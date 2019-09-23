Во Львовской области изъяли партию новеньких iPhone

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Работники Львовской таможни задержали партию "свежих" смартфонов Apple, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Так, вчера, 22 сентября, из Польши в Украину, через пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенне" прибыл легковой автомобиль Audi A4, в котором находились четверо львовян. Указано, что водитель сознательно избрал полосу упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор", поскольку было что скрывать.

Во время досмотра ручной клади сотрудники таможни обнаружили у каждого гражданина, кроме разрешенного, по одному смартфону Apple iPhone 11 Pro Max 64Gb (Midnight Green).

Таким образом, как отмечается, граждане Украины нарушили порядок прохождения таможенного контроля во время проезда через "зеленый коридор", пытаясь провезти товары в объемах, превышающих необлагаемую норму перемещения через таможенную границу.

На нарушителей составили протоколы о нарушении таможенных правил. А смартфоны изъяли. Дела для рассмотрения и принятия решения направлены в суд.

Отмечается также, что с 20 сентября стартовали мировые продажи смартфонов iPhone 11 iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Напомним, 10 сентября Apple представила три новых iPhone.