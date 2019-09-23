По улицам Харькова прогуливался слон

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Сегодня утром в Харькове очевидцы заметили слона и сняли на видео, как он разгуливает по улице, передает УНН со ссылкой на соцсети.

Так, слон гулял по Мясному переулку, в районе детского сада, рядом с которым расположен Харьковский государственный цирк. Пользователи в интернете решили, что млекопитающее просто сбежало.

Однако в цирке опровергли эту информацию. Как сообщили УНН сотрудники учреждения, слона выгуливали во внутреннем дворе.

"Он гулял в хоздворе. Слон ехал сутки, поэтому у него ножки затекли - вот его и выгуливали", - рассказали УНН в цирке.

Напомним, на Шри-Ланке слоны бросились в толпу, в результате пострадали 17 человек.