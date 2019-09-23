Регистрация | Вход |
USD: 24,43 -0,1850  EUR: 26,95 -0,2951 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 23 сентября 2019 23:31
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
Показать еще
Публикации RSS
Новости: УНН Lite
Вернуться к списку RSS Архив
2670
Версия для печати

По улицам Харькова прогуливался слон

По улицам Харькова прогуливался слон
Источник: Telegram/ХС | Харьков

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Сегодня утром в Харькове очевидцы заметили слона и сняли на видео, как он разгуливает по улице, передает УНН со ссылкой на соцсети.

Так, слон гулял по Мясному переулку, в районе детского сада, рядом с которым расположен Харьковский государственный цирк. Пользователи в интернете решили, что млекопитающее просто сбежало.

Однако в цирке опровергли эту информацию. Как сообщили УНН сотрудники учреждения, слона выгуливали во внутреннем дворе.

"Он гулял в хоздворе. Слон ехал сутки, поэтому у него ножки затекли - вот его и выгуливали", - рассказали УНН в цирке.

Напомним, на Шри-Ланке слоны бросились в толпу, в результате пострадали 17 человек.

Источник: УНН
Теги: слон, Харьков и Харьковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.