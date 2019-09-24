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Свадьба британца Томаса Кука сорвалась из-за банкротства Thomas Cook

Свадьба британца Томаса Кука сорвалась из-за банкротства Thomas Cook

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Свадьбу британца по имени Томас Кук пришлось отменить из-за банкротства британской туристической компании Thomas Cook. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Nottinghamshire Live.

По данным издания, 29-летний житель города Хакнолл Томас Кук и его невеста Амелия Бинч прилетели на остров Родос (Греция) 18 сентября. Пара должна была пожениться в отеле Lindos Princess 27 сентября.

Уточняется, что обслуживание торжественного мероприятия входило в туристический пакет, приобретенный ими у компании Thomas Cook. Пара потратила на поездку около 10 тыс. фунтов (300 тысяч грн), на свадьбу должны были приехать более 30 друзей и родственников.

Согласно купленной путевке, молодожены должны вернуться в Великобританию 3 октября, однако после сообщений о приостановке деятельности Thomas Cook им рекомендовали быть готовыми к отъеду из Греции в любое время.

Напомним, в Британии эвакуируют 150 тысяч граждан по всему миру из-за краха крупнейшей турфирмы.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, туристы
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