ФИФА назвал Месси лучшим футболистом года

КИЕВ. 24 сентября. УНН. На церемонии The Best FIFA Football Awards 2019, которая проходила в миланском театре "Ла Скала", президент ФИФА Джанни Инфантино объявил имя лучшего футболиста по итогам 2019 года, передает корреспондент УНН.

Награду от рук главы ФИФА получил многолетний капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. Бомбардир выиграл эту награду в борьбе с защитником "Ливерпуля" Вирджилом ван Дейка и форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Примечательно, что ранее ФИФА совместно с изданием France Football вручало награды по итогам года общей наградой - "Золотым мячом", однако с 2017 года они разделились. Сейчас ФИФА вручает премию The Best, а France Football - "Золотой мяч".

Заметим, что по количеству завоеванных наград The Best и "Золотого мяча" от France Football Месси имеет шесть побед против пяти у Роналду.

Напомним, что в 2018 году ФИФА назвал Луку Модрича лучшим игроком мира.