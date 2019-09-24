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В Египте на антиправительственных протестах задержали более 500 человек

В Египте на антиправительственных протестах задержали более 500 человек

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В течение нескольких дней антиправительственных протестов египетские силовики задержали полтысячи демонстрантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

"Около 500 человек были задержаны в Египте в течение последних нескольких дней во время протестов против коррупции в правительстве", - говорится в сообщении со ссылкой на правозащитников.

Как отмечается, неправительственный Египетский центр экономических и социальных прав заявил, что количество задержанных достигло 516.

Власти пока не называют официальное количество задержанных. Однако известно, что их обвиняют в причастности к запрещенным организаций, распространении ложных новостей через социальные сети и участия в массовых акциях без официального разрешения.

При президенте Абделе Фаттах аль-Сиси в Египте ведутся масштабные меры борьбы с оппозицией, отмечает BBC. В частности, собрание в количестве более десяти человек без одобрения правительства были запрещены еще в 2013 году.

Напомним, Трамп назвал президента Египта "любимым диктатором".

Источник: УНН
Теги: протесты, задержание, Египет
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