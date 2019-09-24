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Футболист сборной Бразилии стал лучшим голкипером года - ФИФА

Футболист сборной Бразилии стал лучшим голкипером года - ФИФА

КИЕВ. 24 сентября. УНН. На специальной церемонии вручения наград от ФИФА в Милане стал известным победитель в номинации лучший вратарь 2019 года, передает корреспондент УНН.

Победу праздновал страж ворот английского "Ливерпуля" - Алиссон Беккер. 26-летний бразилец опередил в борьбе за награду Эдерсона ("Манчестер Сити") и Марка-Андре Тер-Штегена ("Барселона").

Примечательно, что Алиссон становился в этом году победителем Лиги чемпионов, а также Кубке Америки в составе сборной Бразилии, став еще и лучшим голкипером турнира.

Заметим, что прошлогодним триумфатором в данной номинации стал Тибо Куртуа из "Реала".

Источник: УНН
Теги: футбол, ФИФА
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