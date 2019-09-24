Регистрация | Вход |
USD: 24,43 -0,1850  EUR: 26,95 -0,2951 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 24 сентября 2019 04:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
2700
Версия для печати

Мадуро встретится с Путиным в Москве

Мадуро встретится с Путиным в Москве

Николас Мадуро

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в ближайшие часы отправится в Россию, где он планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию выступления Мадуро в Twitter.

"Сегодня ночью я отправляюсь в Россию с официальным визитом, чтобы встретиться с нашим другом - президентом Путиным", - сказал он в ходе выступления.

Напомним, США рассматривают все варианты действий по свержению режима Мадуро.

Источник: УНН
Теги: Россия, Венесуэла
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.