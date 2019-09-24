Мадуро встретится с Путиным в Москве

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в ближайшие часы отправится в Россию, где он планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию выступления Мадуро в Twitter.

"Сегодня ночью я отправляюсь в Россию с официальным визитом, чтобы встретиться с нашим другом - президентом Путиным", - сказал он в ходе выступления.

Напомним, США рассматривают все варианты действий по свержению режима Мадуро.