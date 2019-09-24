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Свитолина назвала главную цель на финал сезона

Свитолина назвала главную цель на финал сезона

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Третья ракетка мира Элина Свитолина рассказала о ближайших планах перед стартом на турнире WTA Premier 5, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Наша землячка в первую очередь нацелена на выступление в Итоговом турнире.

"Я делаю все, что в моих силах, чтобы быть готовой и хорошо выступить в Ухане и Пекине. Я понемногу тренируюсь, не слишком много. Я чувствую, что могу играть хорошо, если хорошо себя чувствую. Сейчас я пытаюсь сделать все, что возможно, чтобы быть физически в форме на корте. Моя цель - быть здоровой. Среди других целей - это выступление на Итоговом турнире, конечно, это тоже моя цель. Я не хочу слишком фокусироваться на том, что мне не хватает подготовки или каких-то мелких деталей, благодаря которым, у меня были бы шансы хорошо сыграть и поехать в Шэньчжэнь. Однозначно, это моя цель на концовку сезона. Но слишком задумываться над тем, что нужно делать, я не буду", - отметила украинка.

Добавим, что первой соперницей Свитолиной во втором круге соревнований в Ухане станет испанка Гарбинье Мугуруса.

Источник: УНН
Теги: теннис
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