Великобритания, Франция и Германия обвинили Иран в атаке на Saudi Aramco

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Главы Франции, Германии и Великобритании возложили на Иран ответственность за атаки на инфраструктуру саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом говорится в совместном коммюнике лидеров трех стран по итогам встречи на полях 74-й сессии Генеральном Ассамблеи ООН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Великобритании.

"Нам ясно, что ответственность за эту атаку несет Иран. Другого правдоподобного объяснения нет", — говорится в тексте совместного заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Лидеры трех стран отметили, что поддерживают текущие расследования, в ходе которых должны быть установлены все детали происшедшего.

В коммюнике отмечается, что нападение на инфраструктуру Saudi Aramco затрагивает все страны и повышает риск возникновения крупного конфликта. Атаки напоминают о важности коллективных усилий по обеспечению стабильности и безопасности в регионе, включая поиск политического решения конфликта в Йемене.

Напомним, добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки на НПЗ.