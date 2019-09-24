Иран отпустил задержанный британский танкер

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Иран освободил задержанный в середине июля в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. Об этом заявил спикер иранского правительства Али Раби, сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Юридическая проверка завершена, все условия для того, чтобы отпустить танкер выполнены, поэтому он может двигаться дальше", - заявил представитель правительства Ирана, цитирует агентство AFP. По его словам, нарушение предписаний со стороны судна "простили".

При этом он не уточнил, оставил ли корабль территориальные воды Ирана. Юридическая проверка дела танкера Stena Impero осуществлялась судом в городе Бендер-Аббас на юге Ирана. Разбирательство длилось 65 дней.

В начале сентября Иран по гуманитарным соображениям освободил 7 из 23 членов экипажа Stena Impero.

Напомним, отряды Корпуса стражей исламской революции задержали топливное судно Stena Impero в Ормузском проливе 19 июля. В Тегеране утверждали, что причиной задержания судна стало нарушение определенных предписаний судоходства в Персидском заливе.

Задержание вызвало кризис в отношениях между государствами персидского залива, а также усилило напряженность в противостоянии Тегерана с Вашингтоном и Лондоном. Задержанию британского танкера предшествовал арест в Гибралтаре иранского топливного судна, которое в конце концов тоже отпустили.