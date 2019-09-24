Регистрация | Вход |
USD: 24,43 -0,1850  EUR: 26,95 -0,2951 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 24 сентября 2019 07:07
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
3240
Версия для печати

Иран отпустил задержанный британский танкер

Иран отпустил задержанный британский танкер

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Иран освободил задержанный в середине июля в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. Об этом заявил спикер иранского правительства Али Раби, сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Юридическая проверка завершена, все условия для того, чтобы отпустить танкер выполнены, поэтому он может двигаться дальше", - заявил представитель правительства Ирана, цитирует агентство AFP. По его словам, нарушение предписаний со стороны судна "простили".

При этом он не уточнил, оставил ли корабль территориальные воды Ирана. Юридическая проверка дела танкера Stena Impero осуществлялась судом в городе Бендер-Аббас на юге Ирана. Разбирательство длилось 65 дней.

В начале сентября Иран по гуманитарным соображениям освободил 7 из 23 членов экипажа Stena Impero.

Напомним, отряды Корпуса стражей исламской революции задержали топливное судно Stena Impero в Ормузском проливе 19 июля. В Тегеране утверждали, что причиной задержания судна стало нарушение определенных предписаний судоходства в Персидском заливе.

Задержание вызвало кризис в отношениях между государствами персидского залива, а также усилило напряженность в противостоянии Тегерана с Вашингтоном и Лондоном. Задержанию британского танкера предшествовал арест в Гибралтаре иранского топливного судна, которое в конце концов тоже отпустили.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Иран
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.