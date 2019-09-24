Официальный курс гривны установлен на уровне 24,33 грн/доллар

КИЕВ. 24 сентября. УНН. На 24 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,33 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 24 сентября установлены на таком уровне:

24.327195 грн за доллар;

26.723424 грн за евро;

0.380440 грн за российский рубль;

30.249622 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 23 сентября курс всех указанных валют снизился.