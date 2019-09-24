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Украинка победила экс-чемпионку "Ролан Гаррос" на турнире WTA в Ташкенте

Украинка победила экс-чемпионку "Ролан Гаррос" на турнире WTA в Ташкенте

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Украинская теннисистка Катарина Завацкая на старте турнира в Ташкенте преодолела сопротивление экс-чемпионки "Ролан Гаррос" Елены Остапенко, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.

Наша соотечественница выиграла первый сет - 6:3, повела во втором - 5:4, когда ее соперница из Латвии отказалась от борьбы.

В следующем круге соревнований Завацкий противостоять победительницы квалификации Терезе Мартынцова из Чехии (135 в WTA).

Кроме того добавим, что Екатерина Бондаренко, которая не выступала на профессиональной арене после Открытого чемпионата США 2018 года из-за рождения второго ребенка, вернулась в Тур.

23 сентября она провела матч, где в первом круге уступила 124-й в мировом рейтинге немке Грите Миннен - 2:6, 2:6.

Источник: УНН
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