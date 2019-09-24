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Трамп отверг давление на Украину из-за отсрочку военной помощи

Трамп отверг давление на Украину из-за отсрочку военной помощи

Дональд Трамп

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что не угрожал украинской власти отменить военную помощь, если она не будет расследовать дело против сына его конкурента на выборах Джо Байдена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

"Я не говорил, что вы должны сделать это, или я не планирую помогать вам", - подчеркнул глава Белого дома.

В то же время Трамп добавил, что, учитывая то количество денег, которое США предоставляют Украине, "хочется увидеть", что это будет не коррумпированная страна. Он допустил, что возможно ему и стоило бы давить на Украину.

"Я не совершал никакого давления. Я мог бы. Я думаю, что, возможно, было бы хорошо, если бы я это сделал. Но я этого не делал", - резюмировал он.

Напомним, Трамп признал, что говорил с Зеленским о коррупции и вспоминал Байдена.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Дональд Трамп
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