ООС: боевики 24 раза обстреляли украинские позиции, есть раненые

КИЕВ. 24 сентября. УНН. 23 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Вчера противник нарушая Минские соглашения, четыре раза обстрелял участок разведения №3 в районе Богдановка из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Также противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм. Кроме того, враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза неподалеку Богдановки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Новотроицкого - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи пищевики - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Гнутово - с ручного противотанкового гранатомета;

около Талаковки, Новогнатовки, Красногоровки - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

по два раза неподалеку Попасной и Новолуганское и один раз вблизи Орехово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Майского и один раз около Зайцевого - из стрелкового оружия.

За минувшие сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил: около Красногоровки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Майского - из стрелкового оружия.

Напомним, в Станице Луганской начали строить обходной мост.