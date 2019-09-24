На Буковине бывший военный реализовывал оружие из района проведения ООС

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Бывшего военнослужащего разоблачила Служба безопасности Украины по сбыту военных средств поражения, вывезенных из района проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Буковины, бывший военнослужащий-контрактник одной из частей Вооруженных Сил Украины, пытался продать жителю Черновцов оружие и боеприпасы.

Правоохранители задержали злоумышленника в одном из населенных пунктов области при попытке сбыта ручного пулемета РПК-74 и почти ста патронов к нему.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств дела и других лиц, возможно причастных к сбыту оружия.

Операция по разоблачению и задержанию злоумышленника проводилась совместно со следователями СУ ГУНП в Черновицкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, в Луганской области правоохранители изъяли тайник с боеприпасами.