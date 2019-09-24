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Легионер "Динамо" признан лучшим футболистом тура УПЛ

Легионер "Динамо" признан лучшим футболистом тура УПЛ

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Украинская Премьер-лига объявила результаты в голосовании за яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 8-го тура чемпионата Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт Лиги.

По итогам голосования победу одержал полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена, который в матче с "Ворсклой", который забил два мяча. Он на один балл опередил одноклубника Виктора Цыганкова. Также в опросе упоминались Рустам Худжамов ("Мариуполь"), Артем Шабанов ("Динамо") и Марлос ("Шахтер").

Примечательно, что в борьбе за звание лучшего тренера тура победу также праздновал представитель "Динамо" - Алексей Михайличенко.

Вашему вниманию состав экспертного совета Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Источник: УНН
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