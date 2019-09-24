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Вторник, 24 сентября 2019, 08:26 • Юлия Шрамко • 2535
Украинцев предупредили о сильных заморозках
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Жителей севера Левобережья предупредили о сильных заморозках. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"Ночью 24 сентября на севере Левобережья заморозки в воздухе 0-2° (сильные заморозки, II уровень опасности)", - говорится в сообщении.
Напомним, в ближайшие сутки в Украине ожидается погода без осадков. Ночью местами заморозки в воздухе, днем температура будет достигать 22 градусов тепла.
Также напомним, по всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Источник: УНН