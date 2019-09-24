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Украинцев предупредили о сильных заморозках

Украинцев предупредили о сильных заморозках

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Жителей севера Левобережья предупредили о сильных заморозках. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

"Ночью 24 сентября на севере Левобережья заморозки в воздухе 0-2° (сильные заморозки, II уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие сутки в Украине ожидается погода без осадков. Ночью местами заморозки в воздухе, днем температура будет достигать 22 градусов тепла.

Также напомним, по всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Источник: УНН
Теги: погода, мороз, ГСЧС, Укргидрометцентр
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