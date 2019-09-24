Регистрация | Вход |
USD: 24,43 -0,1850  EUR: 26,95 -0,2951 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 24 сентября 2019 10:10
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
3990
Версия для печати

ОСМД привлекли более 600 млн грн на "теплые кредиты"

ОСМД привлекли более 600 млн грн на "теплые кредиты"

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В этом году по программе "теплые кредиты" ОСМД в Украине привлекли уже более 600 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госэнергоэффективности.

"1823 ОСМД всего привлечено 609,9 млн грн", - говорится в данных агентства за 2019 год.

В частности, за три недели сентября ОСМД привлекли 80,2 млн грн по программе "теплых кредитов".

Участниками программы в целом стали уже 164 тыс. 194 семьи.

"Всего привлечено на энергоэффективные мероприятия 1 млрд 232 млн грн", - добавили в Госэнергоэффективности.

Напомним, украинцам в этом году возместили 290 млн грн за "теплые кредиты".

Как сообщал УНН, в следующем году на "теплые кредиты" в Украине пообещали до 1,2 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: энергосбережение, теплые кредиты, ОСМД
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.