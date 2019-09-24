ОСМД привлекли более 600 млн грн на "теплые кредиты"

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В этом году по программе "теплые кредиты" ОСМД в Украине привлекли уже более 600 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госэнергоэффективности.

"1823 ОСМД всего привлечено 609,9 млн грн", - говорится в данных агентства за 2019 год.

В частности, за три недели сентября ОСМД привлекли 80,2 млн грн по программе "теплых кредитов".

Участниками программы в целом стали уже 164 тыс. 194 семьи.

"Всего привлечено на энергоэффективные мероприятия 1 млрд 232 млн грн", - добавили в Госэнергоэффективности.

Напомним, украинцам в этом году возместили 290 млн грн за "теплые кредиты".

Как сообщал УНН, в следующем году на "теплые кредиты" в Украине пообещали до 1,2 млрд грн.