Новости: Экономика
Вторник, 24 сентября 2019, 08:45 • Юлия Шрамко • 3990
ОСМД привлекли более 600 млн грн на "теплые кредиты"
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В этом году по программе "теплые кредиты" ОСМД в Украине привлекли уже более 600 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госэнергоэффективности.
"1823 ОСМД всего привлечено 609,9 млн грн", - говорится в данных агентства за 2019 год.
В частности, за три недели сентября ОСМД привлекли 80,2 млн грн по программе "теплых кредитов".
Участниками программы в целом стали уже 164 тыс. 194 семьи.
"Всего привлечено на энергоэффективные мероприятия 1 млрд 232 млн грн", - добавили в Госэнергоэффективности.
Напомним, украинцам в этом году возместили 290 млн грн за "теплые кредиты".
Как сообщал УНН, в следующем году на "теплые кредиты" в Украине пообещали до 1,2 млрд грн.
Источник: УНН