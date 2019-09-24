Столицу утром сковали пробки

КИЕВ. 24 сентября. УНН. По состоянию на 8:40 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Стоит в пробках проспект Победы и Воздухофлотский проспект. Значительное затруднение движения на улицах Юрия Ильенко и Набережно-Рыбальской, бульваре Леси Украинки и Голосеевском проспекте.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок на проспекте Николая Бажана, Броварском проспекте и проспекте Освободителей.

Движение на мостах Патона, Дарницком и Южном затруднено в направлении правого берега. Мостом Метро можно проехать свободно.

Напомним, в Украине во вторник, 24 сентября, сухо, ночью - заморозки, днем температура воздуха будет достигать 22 градусов тепла.