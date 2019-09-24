Трамп не уверен в необходимости обнародовать разговор с Зеленским

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь заявил, что отрицает какое-либо давление на Украину для расследования действий сына своего конкурента-демократа Джо Байдена, но поставил под сомнение публикацию стенограммы телефонного звонка, который, по словам некоторых демократов, является основанием для его импичмента. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Так, накануне Трамп заявил журналистам в Нью-Йорке, что во время телефонного звонка в июле не оказывал давления на Президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Байдена и его сына в обмен на военную помощь США.

"Нет, я этого не делал",- сказал Трамп.

В то же время, Трамп дал противоречивый ответ на вопрос о том, разрешит ли он публикацию стенограммы разговора с украинским лидером.

"Я могу сделать это, потому что это был очень интересный звонок. Это был очень хороший звонок. Я надеюсь, что вы увидите это, и я надеюсь, что вы увидите это скоро", - сказал он.

В то же время, он добавил, что не уверен в том, что разговор двух лидеров стоит обнародовать.

"Я не думаю, что это большой прецедент, чтобы публиковать телефонные разговоры с зарубежными странами, главами иностранных государств", - добавил он.

Напомним, ранее в понедельник Трамп заявил, что не угрожал украинской власти отменить военную помощь, если она не будет расследовать дело против сына его конкурента на выборах Джо Байдена.