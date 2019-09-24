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В очередях на КПВВ на Донбассе утром застряли 230 автомобилей

В очередях на КПВВ на Донбассе утром застряли 230 автомобилей

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Утром во вторник на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе в очередях собрались 230 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/60; "Марьинка" - 0/20; "Новотроицкое" - 30/60; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток увеличился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 37,9 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств.

Сегодня пропускные операции на всех КПВВ на линии разграничения начались вовремя.

Напомним, с 23 сентября в КПВВ "Каланчак" на админчерте с Крымом осуществляется пропуск только пешеходов в связи со строительными работами. Автомобильный транспорт перенаправлен на КПВВ "Чаплинка".

Источник: УНН
Теги: Донбасс, автомобили, КПВВ, ООС, очереди
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