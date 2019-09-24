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Энергосистема Украины до сих пор работает без пяти атомных блоков

Энергосистема Украины до сих пор работает без пяти атомных блоков

КИЕВ. 24 сентября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 205,47 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"23 сентября атомными станциями произведено 205,47 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в компании.

Также отмечается, что 24 сентября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков:

  • На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 114-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 47-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 27-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 132-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 304-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 690 МВт, РАЭС - 1 800 МВт, ЮУАЭС - 1 020 МВт, ХАЭС - 995 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 22 сентября атомными станциями произведено 205,0 млн кВт-ч электроэнергии.

Источник: УНН
Теги: АЭС, Энергоатом, электроэнергия
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