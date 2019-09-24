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В Днепре легковушка влетела в электроопору, водитель погиб

В Днепре легковушка влетела в электроопору, водитель погиб

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Днепре в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, еще один получил травмы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Так, 23 сентября, в 23:08, в Службу спасения поступило сообщение о ДТП, которое произошло на съезде с Кайдацкого моста в Амур-Нижнеднепровском районе города.

"По прибытию спасателей по адресу установлено, что водитель легкового автомобиля Chevrolet Evanda, вероятно, не справившись с управлением, совершил наезд на электроопору. От полученных травм мужчина 1985 года рождения погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Пассажир легковушки каретой скорой медицинской помощи направлен в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени И.И. Мечникова.

Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Напомним, в Донецкой области легковушка влетела в микроавтобус. В результате ДТП пострадали 10 человек, трое из них - дети.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Днепр и Днепропетровская область, гибель
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