НБУ назвал самые частые жалобы украинцев на финучреждения

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Национальный банк Украины назвал навязывание ненужных услуг самой частой жалобой потребителей на финансовые учреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Около половины всех жалоб от потребителей на финансовые учреждения, которые поступают в Национальный банк, касаются навязывания ненужных услуг. Например, страхования, нотариальных услуг и т.д.", - говорится в сообщении.

Как указали в НБУ, законодательство запрещает финансовым учреждениям навязывать услуги. "Но за последние восемь лет ни один государственный орган не имел полномочий контролировать соблюдение этой нормы", - добавили в регуляторе.

При этом в Нацбанке отметили, что на прошлой неделе Верховная Рада приняла закон, который призван исправить ситуацию. "Документ возлагает на НБУ обязательства по защите прав потребителей финуслуг и дает ему инструменты регулирования рыночного поведения участников финансового сектора для потребителей", - отмечается в сообщении.

"Потребители имеют право жаловаться в финансовое учреждение, если его сотрудники навязывают ненужные услуги. А если ответ учреждения не удовлетворил, они могут обращаться в Национальный банк", - подчеркнули в регуляторе.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада внесла изменения по защите прав потребителей финуслуг.