Задержанные в Каталонии могли попробовать атаковать парламент автономии - СМИ

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Задержанные в понедельник в Каталонии радикально настроенные сторонники независимости региона могли попробовать атаковать парламент автономной области. Об этом сообщила во вторник газета ABC, передает УНН.

По ее информации, девять человек, которых прокуратура Испании назвала членами “террористической группы каталонского сепаратистского характера”, могли устроить атаку в день, когда будет озвучен вердикт по делу региональных политиков, причастных к организации референдума о независимости. Еще одной потенциальной целью задержанных являлся штаб испанской гражданской гвардии в Кановельесе в провинции Барселона.

Так, у подозреваемых были обнаружены планы и фотографии одного из объектов отделение правоохранительных органов. В свою очередь, по данным газеты El Confidencial, задержанные могли попытаться захватить здание парламента Каталонии и находиться там в течение недели.

Считается, что подозреваемые, у которых в ходе обысков были изъяты материалы для изготовления взрывных устройств, являются сторонниками так называемых комитетов в защиту республики, борющихся за независимость автономии. В связи с этим, как передает газета La Razon, крайне правая партия Испании “Вокс” попросила Европейский совет включить данное движение в список террористических организаций ЕС.

Стоит отметить, что летом этого года каталонский лидер Ким Торра написал письмо исполняющему обязанности председателя правительства Испании Педро Санчесу, в котором призвал “дать голос” региону.

Как писал УНН ранее, в Каталонии задержали девятерых радикально настроенных сторонников независимости.