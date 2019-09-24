Зеленский в США встретился с украинской общиной

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями украинской общины в США. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ОПУ.

"Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с представителями украинской общины", - говорится в сообщении.

Глава государства поблагодарил общину за поддержку Украины.

"Вы - наши лучшие дипломаты, вы действительно наши лоббисты. Вы защищаете наш суверенитет, территориальную целостность здесь, в США и во всем мире. Мы вам очень благодарны", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский прибыл с рабочим визитом в США.