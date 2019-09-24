Регистрация | Вход |
USD: 24,43 -0,1850  EUR: 26,95 -0,2951 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 24 сентября 2019 10:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1470
Версия для печати

Зеленский в США встретился с украинской общиной

Зеленский в США встретился с украинской общиной

фотогалерея

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями украинской общины в США. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ОПУ.

"Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с представителями украинской общины", - говорится в сообщении.

Глава государства поблагодарил общину за поддержку Украины.

"Вы - наши лучшие дипломаты, вы действительно наши лоббисты. Вы защищаете наш суверенитет, территориальную целостность здесь, в США и во всем мире. Мы вам очень благодарны", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский прибыл с рабочим визитом в США.

Источник: УНН
Теги: США, диаспора, Президент, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.