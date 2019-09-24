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Разумков записал видеообращение жестовым языком

Разумков записал видеообращение жестовым языком

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 24 сентября. УНН. По случаю Международного дня жестовых языков спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков записал видеообращение. Об этом УНН передает со ссылкой на страницу Facebook пресс-секретаря Главы ВРУ Ольги Туний.

“Дмитрий Разумков призвал всех к взаимопониманию и записал видеоролик жестовым языком. Это язык, который объединяет людей и позволяет всем услышать друг друга”, — говорится в сообщении.

Напомним, в мае этого года инспекторы управления патрульной полиции во Львовской области, начали проходить учебный курс “Услышь меня”, а именно — изучение жестового языка.

Источник: УНН
Теги: видео, Украина, Дмитрий Разумков
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