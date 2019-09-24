Новости: Политика
Вторник, 24 сентября 2019, 10:32 • Антонина Карташева • 6450
Разумков записал видеообращение жестовым языком
Дмитрий Разумков
КИЕВ. 24 сентября. УНН. По случаю Международного дня жестовых языков спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков записал видеообращение. Об этом УНН передает со ссылкой на страницу Facebook пресс-секретаря Главы ВРУ Ольги Туний.
“Дмитрий Разумков призвал всех к взаимопониманию и записал видеоролик жестовым языком. Это язык, который объединяет людей и позволяет всем услышать друг друга”, — говорится в сообщении.
Напомним, в мае этого года инспекторы управления патрульной полиции во Львовской области, начали проходить учебный курс “Услышь меня”, а именно — изучение жестового языка.
Источник: УНН