Нафтогаз нарастил транзит газа на 6%

КИЕВ. 24 сентября. УНН. За первое полугодие 2019 года Группа Нафтогаз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила объемы транзита газа на 6% - до 45,1 млрд куб. м. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.

"Объем транзита газа по результатам 6 месяцев 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% и составил 45,1 млрд куб. м. Одним из главных факторов увеличения объемов транзита является повышенный спрос на природный газ в Европе", - сообщили в Нафтогазе.

Результат сегмента транзита газа Группы Нафтогаз за пол года, как указано, увеличился с 2,6 млрд грн до 12,5 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в основном за счет увеличения ставки услуги по транзиту природного газа, увеличения объема транзита и снижения амортизационных расходов в составе себестоимости.

Также указано, что объемы реализации газа в рамках ПСО (льготные условия - ред.) уменьшились за 6 месяцев на 1,2 млрд куб. м или на 11% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Произошло снижение общей себестоимости реализованного газа в рамках ПСО на 6,4 млрд грн, добавили в компании. Кроме того, по данным Нафтогаза, за 6 месяцев произошло снижение объема реализации газа потребителям за рамками ПСО на 0,5 млрд куб. м по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, что привело к снижению результата этой деятельности на 3 млрд грн.

Результат сегмента внутренней транспортировки природного газа за 6 месяцев ухудшился на 3,1 млрд грн за счет уменьшения объема транспортировки природного газа и начисления резерва сомнительных долгов, что связано со значительными объемами неуплаченных услуг по балансировке, сообщили в компании.

Кроме того, в компании сообщили, что за 6 месяцев Группа Нафтогаз получила чистую прибыль в размере 24,7 млрд грн, что почти вдвое больше результата аналогичного периода прошлого года. За 6 месяцев Группа выплатила 58,6 млрд грн налогов, или около 15,9% общих доходов бюджета за этот период.

Напомним, запасы газа в ПХГ Украины достигли 19,94 млрд куб. м.