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Зеленский ожидает результатов о сроках прекращения войны от нормандской встречи

Зеленский ожидает результатов о сроках прекращения войны от нормандской встречи

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате результатов по конкретным срокам прекращения войны на востоке Украины и возвращения территорий государства. Об этом он заявил во время встречи с представителями украинской общины в США, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы ОП.

“Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать”, — сказал Глава государства.

Также Зеленский выразил надежду, что встреча в нормандской формате состоится в ближайшее время. Президент ожидает, что она будет сложной и на ней будет идти речь о конкретных вопросах.

Как сообщал УНН, встреча в “нормандском формате” на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России должна была состояться во вторник, 17 сентября, но Российская Федерация по техническим причинам не смогла принять в ней участие.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Офис президента Украины

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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