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Назка внесло предписание государственному фармацевтическому предприятию

Назка внесло предписание государственному фармацевтическому предприятию

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание ДВТП “Волыньфармпостач”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб НАПК.

“На заседании 20 сентября Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о внесении предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона Михаилу Пивнюку, временно исполняющему обязанности директора государственного производственно-торгового предприятия “Волыньфармпостач”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что на предприятии установлено нарушение требований части пятой статьи 62 и части первой статьи 64 Закона Украины “О предотвращении коррупции” в связи с отсутствием в структуре ДВТП “Волыньфармпостач” должности Уполномоченного по антикоррупционной деятельности.

“Объем валового дохода от реализации продукции (работ, услуг) ДВТП „Волыньфармпостач“ составляет более 157 миллионов гривен, а в структуре работает 336 человек. Поэтому, в соответствии с критериями, определенными законодательством, государственное предприятие обязано утвердить антикоррупционную программу и назначить лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной программы”, — сообщили в НАПК.

Указано, что за невыполнение предписания руководитель предприятия несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.

Ранее УНН сообщил, что Назка собирается заявить в НАБУ на заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрия Грымчака.

Источник: УНН
Теги: Украина, НАПК
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