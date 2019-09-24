Назка внесло предписание государственному фармацевтическому предприятию

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание ДВТП “Волыньфармпостач”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб НАПК.

“На заседании 20 сентября Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о внесении предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона Михаилу Пивнюку, временно исполняющему обязанности директора государственного производственно-торгового предприятия “Волыньфармпостач”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что на предприятии установлено нарушение требований части пятой статьи 62 и части первой статьи 64 Закона Украины “О предотвращении коррупции” в связи с отсутствием в структуре ДВТП “Волыньфармпостач” должности Уполномоченного по антикоррупционной деятельности.

“Объем валового дохода от реализации продукции (работ, услуг) ДВТП „Волыньфармпостач“ составляет более 157 миллионов гривен, а в структуре работает 336 человек. Поэтому, в соответствии с критериями, определенными законодательством, государственное предприятие обязано утвердить антикоррупционную программу и назначить лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной программы”, — сообщили в НАПК.

Указано, что за невыполнение предписания руководитель предприятия несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.

Ранее УНН сообщил, что Назка собирается заявить в НАБУ на заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрия Грымчака.