Сегодня УЕФА назовет города-хозяев финалов еврокубков, среди претендентов Харьков

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пройдет во вторник в Любляне (Словения). Одним из главных вопросов в повестке дня станет определение мест проведения финалов Лиги чемпионов с 2021 по 2023 годы и Суперкубка УЕФА и финала Лиги Европы 2021 года, передает УНН со ссылкой на сайт организации.

На проведение финала Лиги Чемпионов 2021 года претендуют российский Санкт-Петербург, конкурентом российского города является немецкий Мюнхен, который уже четыре раза принимал финал главного еврокубкового турнира. На Олимпийском стадионе Кубок европейских чемпионов выиграл английский “Ноттингем Форест” в 1979 году, в первом розыгрыше Лиги чемпионов, который пришелся на сезон-1992/93, трофей завоевал французский “Марсель”, а четырьмя годами позже первенствовала уже дортмундская “Боруссия”. В преддверии чемпионата мира 2006 года, который прошел в Германии, в городе был построен современный стадион, получивший название “Альянц-Арена”. На нем состоялся финал в 2012 году — тогда мюнхенская “Бавария” на своем поле в серии послематчевых пенальти проиграла английскому “Челси”.

При этом в конце августа агентство AP, ссылаясь на свои источники в УЕФА, сообщило о том, что решение уже принято. По его данным, в хронологическом порядке финалы получат петербургская “Газпром-Арена”, мюнхенская “Альянц-Арена” и лондонский стадион “Уэмбли”.

Также исполком УЕФА примет решение о том, где пройдет финал Лиги Европы в 2021 году. До финального этапа борьбы дошли две заявки — грузинская (Тбилиси, “Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе”) и испанская (Севилья, стадион “Рамон Санчес Писхуан”). Этот круг претендентов был очерчен в феврале 2019 года. В объявленном в ноябре прошлого года списке также значился австрийский вариант (Вена, стадион “Эрнст Хаппель”).

Будет принято и решение о том, где состоится матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году. За право принять встречу между победителем Лиги чемпионов и обладателем трофея Лиги Европы сезона-2020/21 поборются Беларусь (Минск, стадион “Динамо”), Финляндия (Хельсинки, Олимпийский стадион), Северная Ирландия (Белфаст, стадион “Виндзор Парк”) и Украина (Харьков, стадион “Металлист”).

Стоит напомнить, что еще в феврале УЕФА назвал города-кандидаты на проведение финалов ЛЧ, ЛЕ и Суперкубке.