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Апелляцию на меру пресечения Вилкулу рассмотрят 1 октября

Апелляцию на меру пресечения Вилкулу рассмотрят 1 октября

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Днепровский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу прокуратуры на меру пресечения бывшему председателю Днепропетровской ОГА, нардепу предыдущего созыва Александру Вилкулу 1 октября. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

"1 октября 2019 года в 9:30 в Днепровском апелляционном суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры Днепропетровской области на решение Октябрьского районного суда города Днепропетровска, которым для бывшего председателя Днепропетровской ОГА (экс-нардеп) избрана мера пресечения в виде личного поручительства", - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что бывший председатель Днепропетровской ОГА подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

"Прокуратура настаивает на избрании указанному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Днепр и Днепропетровская область, мера пресечения, Александр Вилкул, апелляция
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