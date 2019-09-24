Регистрация | Вход |
USD: 24,43 -0,1850  EUR: 26,95 -0,2951 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 24 сентября 2019 13:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
4695
Версия для печати

Солдат погиб в результате ДТП на территории военной части

Солдат погиб в результате ДТП на территории военной части

фотогалерея

КИЕВ. 24 сентября. УНН. На территории одной из воинских частей грузовой автомобиль влетел в бетонную електоопору, в результате чего погиб военнослужащий. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

“Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, расследуют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на территории одной из воинских частей. Жертвой аварии стал военнослужащий”, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, старший солдат-контрактник не справился с управлением военным автомобилем “Урал 4320” и совершил столкновение с бетонной электроопорой. Как следствие, военнослужащий, который находился в кузове упомянутого автомобиля, погиб.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего).

В случае доказательства вины, солдату-контрактнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, в июле этого года в Киевской области в ДТП погибли двое военнослужащих.

Источник: УНН
Теги: ДТП, военные, гибель
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.