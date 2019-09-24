Солдат погиб в результате ДТП на территории военной части

КИЕВ. 24 сентября. УНН. На территории одной из воинских частей грузовой автомобиль влетел в бетонную електоопору, в результате чего погиб военнослужащий. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

“Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, расследуют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на территории одной из воинских частей. Жертвой аварии стал военнослужащий”, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, старший солдат-контрактник не справился с управлением военным автомобилем “Урал 4320” и совершил столкновение с бетонной электроопорой. Как следствие, военнослужащий, который находился в кузове упомянутого автомобиля, погиб.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего).

В случае доказательства вины, солдату-контрактнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, в июле этого года в Киевской области в ДТП погибли двое военнослужащих.