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При ДТП в Днепре пострадали 11 человек

При ДТП в Днепре пострадали 11 человек

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия, которое случилось сегодня утром в Днепре, пострадали, по предварительной информации, 11 человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Днепропетровской области.

"Около 8-ми утра на перекрестке ул. Запорожское шоссе - ул. Генерала Пушкина столкнулись грузовой длиномер с маршруткой "Богдан". Предварительно, 11 пострадавших различной степени тяжести. Причины ДТП выясняют следователи", - сообщили в патрульной полиции.

Напомним, на кольцевой дороге города Бровары Киевской области сегодня утром произошло масштабное ДТП: столкнулись по меньшей мере семь автомобилей.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Днепр и Днепропетровская область, пострадавшие
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