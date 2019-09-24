При ДТП в Днепре пострадали 11 человек

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия, которое случилось сегодня утром в Днепре, пострадали, по предварительной информации, 11 человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Днепропетровской области.

"Около 8-ми утра на перекрестке ул. Запорожское шоссе - ул. Генерала Пушкина столкнулись грузовой длиномер с маршруткой "Богдан". Предварительно, 11 пострадавших различной степени тяжести. Причины ДТП выясняют следователи", - сообщили в патрульной полиции.

Напомним, на кольцевой дороге города Бровары Киевской области сегодня утром произошло масштабное ДТП: столкнулись по меньшей мере семь автомобилей.