Закон о государственной поддержке кинематографии опубликован

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Закон Украины "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии" опубликовали в газете Верховной Рады Украины "Голос Украины" от 24 сентября, передает УНН.

Документ направлен на обеспечение реализации механизмов, заложенных в законе "О государственной поддержке кинематографии в Украине", и урегулирование вопроса финансовой поддержки государством реализации проектов в сфере кинематографии.

В частности устанавливается, что отдельные платежи от субъектов кинематографии, связанные с получением ими государственной поддержки, будут зачисляться в специальный фонд госбюджета и направляться на государственную поддержку кинематографии.

Реализация норм закона, как ожидается, будет способствовать развитию киноиндустрии в Украине, а также привлечению инвестиций в эту сферу.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть, 25 сентября.

Напомним, Президент подписал закон о господдержке кинематографии накануне.