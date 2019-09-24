В Греции произошло мощное землетрясение

КИЕВ. 24 сентября. УНН. На греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов по шкале Рихтера, сообщает УНН со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы во вторник, 24 сентября, в 7:48 по времени UTC (10:48 по киевскому времени). По данным службы, эпицентр находился в 100 км от населенного пункта Макри Гиалу.

Уточняется, что очаг землетрясения залегал на глубине 20 км. О возможных жертвах и разрушениях в результате стихии не сообщается.

Напомним, из-за мощного землетрясения в Албании травмированы десятки людей.