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Изменения в закон о приватизации имущества опубликовали

Изменения в закон о приватизации имущества опубликовали

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Закон "О внесении изменения в Закон Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" опубликовали в газете Верховной Рады Украины "Голос Украины" от 24 сентября, передает УНН.

Целью документа является приведение норм закона о приватизации государственного и коммунального имущества в соответствие с нормами Конституции. Принимая во внимание требования статей 83, 85 и 89 Конституции, опубликованным законои статья 9 этого закона исключена, как противоречащую нормам Конституции.

Статья 9 закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" противоречит Конституции Украины, в частности ее статьям 85 и 89, согласно которым создание специальных контрольных комиссий к полномочиям Верховной Рады Украины не отнесено.

Напомним, 24 сентября опубликован и ряд других законов.

Источник: УНН
Теги: приватизация, закон
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