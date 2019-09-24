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Европейский суд отменил часть санкций ЕС в отношении Януковича - пресс-секретарь

Европейский суд отменил часть санкций ЕС в отношении Януковича - пресс-секретарь

Виктор Янукович

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Европейский суд отменил часть санкций ЕС в отношении екс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил в Facebook его пресс-секретарь Юрий Кирасир, передает УНН.

В частности, Кирасир заявил о "решении Европейского суда от 24.09.2019 г. об отмене санкций в отношении экс-президента Украины В.Ф. Януковича за 2018-2019 гг.".

По его словам, решение Оболонского суда в отношении Януковича в данный момент обжалуется в апелляционной инстанции.

Напомним, 11 июля суд Европейского союза постановил отменить замораживание средств Виктора Януковича на периоды с 6 марта 2016 года по 6 марта 2017 года и с 6 марта 2017 года по 6 марта 2018 года. 

Источник: УНН
Теги: суд, ЕС, санкции, Виктор Янукович
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