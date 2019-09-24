Завтра Украина ожидает около 20 тісяч паломников-хасидов

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В аэропорту “Борисполь” завтра чартерными рейсами ожидают до 17 тысяч паломников-хасидов, а в аэропортах Одессы и Винницы — до 3 тысяч. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

“Самые группы хасидов ожидаются 25, 26 и 27 сентября. В частности завтра в аэропорт „Борисполь“ должен прибыть чартерными рейсами в 17 тысяч паломников. Их оформление будет происходить в терминале „Б“. Этот терминал откроют специально для оформления указанных рейсов. В аэропортах Одессы и Винницы — до 3 тысяч паломников”, — говорится в сообщении.

Во всех пунктах пропуска, а это аэропорты и пункты пропуска на границе с Польшей, Словакией и Румынией, для обеспечения быстрого и качественного пограничного контроля хасидов Госпогранслужба выделила дополнительный персонал и технические средства, а с личным составом проведены практические занятия.

Напомним, что в этом году празднование иудейского Нового года Рош-га-Шана пройдет с 29 сентября по 1 октября. Именно в этот период ожидается прибытие более 30 тысяч паломников из разных стран мира.

Ранее УНН сообщал, что по состоянию на 18 сентября на территорию Украины прибыло 229 паломников-хасидов.