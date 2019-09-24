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Защита осуществляет меры для возвращения Януковича в Украину - адвокат

Защита осуществляет меры для возвращения Януковича в Украину - адвокат

Виктор Янукович

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Сторона защиты экс-президента Украины Виктора Януковича осуществляет меры по его пребыванию на родине. Об этом сообщил журналистам в среду адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционного суда Киева, передает УНН.

“Он (Янукович — ред.) сейчас находится на территории Российской Федерации временно. Защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине”, — сообщил адвокат.

По его словам, основные задачи клиента, а именно “обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в антиконституционном захвате власти или государственном перевороте”, теперь выполняются стороной защиты.

Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене — 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, Виктор Янукович
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