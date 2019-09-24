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Brexit: британский суд назвал незаконной приостановку работы парламента

Brexit: британский суд назвал незаконной приостановку работы парламента

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента страны до 14 октября. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

"Верховный суд постановил, что решение о приостановлении работы парламента до 14 октября было незаконным. Единогласное решение приняли все 11 судей", - говорится в сообщении.

Во время слушаний оппоненты премьер-министра страны Бориса Джонсона заявляли, что тот хотел "задушить" дебаты по поводу Brexit, приостановив работу парламента. Защитники премьер-министра утверждали, что решение было законным.

Это решение может потянуть за собой созыв парламента страны раньше запланированного срока, предоставив законодателям дополнительное время для тщательного изучения и противодействия его планам вывести Великобританию из Европейского Союза, с соглашением или без него, 31 октября.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о том, что британский парламент прекращает свою работу до 14 октября.

В Британии прошли протесты из-за остановки работы парламента.

Источник: УНН
Теги: суд, Великобритания, парламент, Brexit
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