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Суд в Киеве рассматривает иск Коломойского относительно возврата ПриватБанка

Суд в Киеве рассматривает иск Коломойского относительно возврата ПриватБанка

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Хозяйственный суд Киева начал рассмотрение иска бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd о признании недействительным договора с Министерством финансов по купле-продаже банка от 2016 года. Такую информацию УНН подтвердили в пресс-службе суда.

"Дело было назначено на 10:30, (рассмотрение - ред.) началось, слушания идут", - сообщили в суде.

Напомним, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года.

18 апреля текущего года Окружной административный суд Киева признал противоправными решения, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.

НБУ и Минфин заявили, что будут обжаловать решение суда.

Источник: УНН
Теги: ПриватБанк, суд, Коломойский
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