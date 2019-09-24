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Китайским семьям выделили субсидии на покупку подорожавшей свинины

Китайским семьям выделили субсидии на покупку подорожавшей свинины

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Власти Китая выставили на аукцион 10 тыс. тонн замороженной свинины. Об этом пишет euromeatnews, передает УНН.

"Мясо находится в государственных резервах, и было импортировано из США, Великобритании, Дании, Германии, Франции и Чили", - говорится в сообщении.

Сегодня Китай импортирует 25% мировых объемов мяса в отчаянной попытке контролировать кризис животного белка на внутреннем рынке. Он связан со снижением производства продукта на фоне африканской чумой свиней (АЧС) в стране.

"За последние 12 месяцев Китай потерял более 150 млн свиней, что составляет 30% общего поголовья Поднебесной и 15% мирового поголовья", - говорится в сообщении.

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Кроме того, из-за АЧС цены на свинину в Китае выросли на 50%, и для многих жителей страны продукт становится все менее доступным.

"Помимо аукциона, семьи, которые не могут позволить себе покупать свинину, получили в общей сложности 452 млн долларов в виде субсидий от правительства", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УНН, цены на свинину в Украине также растут. Среди причин АЧС, которая за последние 6 лет поразила все без исключения регионы страны.

Уточним, что по оценкам Сергея Тригубенко, свинина в Украине стоит уже дороже, чем в ЕС.

Источник: УНН
Теги: Китай, свинина, АЧС
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