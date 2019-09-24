Китайским семьям выделили субсидии на покупку подорожавшей свинины

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Власти Китая выставили на аукцион 10 тыс. тонн замороженной свинины. Об этом пишет euromeatnews, передает УНН.

"Мясо находится в государственных резервах, и было импортировано из США, Великобритании, Дании, Германии, Франции и Чили", - говорится в сообщении.

Сегодня Китай импортирует 25% мировых объемов мяса в отчаянной попытке контролировать кризис животного белка на внутреннем рынке. Он связан со снижением производства продукта на фоне африканской чумой свиней (АЧС) в стране.

"За последние 12 месяцев Китай потерял более 150 млн свиней, что составляет 30% общего поголовья Поднебесной и 15% мирового поголовья", - говорится в сообщении.

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Кроме того, из-за АЧС цены на свинину в Китае выросли на 50%, и для многих жителей страны продукт становится все менее доступным.

"Помимо аукциона, семьи, которые не могут позволить себе покупать свинину, получили в общей сложности 452 млн долларов в виде субсидий от правительства", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УНН, цены на свинину в Украине также растут. Среди причин АЧС, которая за последние 6 лет поразила все без исключения регионы страны.

Уточним, что по оценкам Сергея Тригубенко, свинина в Украине стоит уже дороже, чем в ЕС.