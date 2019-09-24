Украине не нужны российские инвестиции на восстановление Донбасса - Данилюк

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Украине не нужны российские инвестиции на восстановление Донбасса — пусть лучше РФ сохраняет их на выплаты территориям после их реинтеграции. Об этом в интервью ведущей испанской газете El Pais рассказал Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, передает УНН.

Так, в июле Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Донбасса нужно 10 миллиардов евро. Данилюк не стал приводить цифры.

“Необходимо точно все рассчитать”, — отметил он.

На вопрос о том, будут привлечены российские инвестиции, секретарь СНБО ответил: “Нам не нужны российские инвестиции”.

По его словам, пусть российская сторона сохраняет их на выплаты территориям после их реинтеграции за ту огромную вред, который они натворили на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, контролируемых сепаратистами. Как действовать в так называемых “народных республиках” — это то, что “мы увидим после реинтеграции”, отметил он.

“Война очень дорого нам стоит, но не мы ее начинали”, — отметил Данилюк, который, не желая давать глобальную оценку расходов, привел примеры.

“Мы тратим 5,4% нашего ВВП на оборону и безопасность, выплачиваем пенсии, в частности, тем, кто проживает на временно оккупированных территориях, а также внутренне перемещенным лицам, которых сейчас более 1,3 миллиона человек”, — пояснил он.

Кроме этих расходов, по его словам, существуют и другие убытки.

“Мы не получаем налогов от компаний, которые давали значительные поступления в бюджет. В результате войны мы сократили торговлю с Россией, которая использует свои транзитные рычаги, препятствуя нам вести торговые отношения с другими постсоветскими странами, такими как Казахстан”, — пояснил секретарь СНБО.

В то же время он уточнил, что “украинские компании находят новые альтернативные рынки в Европе, таким образом, потери с одной стороны превращаются в достижения с другой”.

Как сообщал УНН, ранее председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что международные аудиторы могут создать группу для подсчета убытков, которые влечет Украине русский аннексия Крыма и агрессия в Донбассе.