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После окончания войны Украина не будет тратить меньше на армию и безопасность - СНБО

После окончания войны Украина не будет тратить меньше на армию и безопасность - СНБО

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Окончание войны не уменьшит расходы на безопасность и оборону Украины. Об этом в интервью ведущей испанской газете El Pais рассказал Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, передает УНН.

“Даже после окончания войны мы не будем тратить меньше на армию и безопасность. Мы должны создать мощную армию, полностью переоснастить и модернизировать ее, а также реформировать ключевые органы сектора безопасности и обороны, в противном случае это дорого нам стоить”, — сказал он.

Как сообщал УНН, проект Государственного бюджета на следующий год предусматривает выделение 5,4% ВВП на безопасность и оборону — 245 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Александр Данилюк

В тексте упоминаются

Данилюк Александр
Данилюк Александр
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