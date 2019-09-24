Новости: Политика
Вторник, 24 сентября 2019, 13:59 • Саша Картер • 2655
После окончания войны Украина не будет тратить меньше на армию и безопасность - СНБО
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Окончание войны не уменьшит расходы на безопасность и оборону Украины. Об этом в интервью ведущей испанской газете El Pais рассказал Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, передает УНН.
“Даже после окончания войны мы не будем тратить меньше на армию и безопасность. Мы должны создать мощную армию, полностью переоснастить и модернизировать ее, а также реформировать ключевые органы сектора безопасности и обороны, в противном случае это дорого нам стоить”, — сказал он.
Как сообщал УНН, проект Государственного бюджета на следующий год предусматривает выделение 5,4% ВВП на безопасность и оборону — 245 млрд грн.
Источник: УНН
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