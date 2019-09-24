Подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Одесской области взят под стражу

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения водителю грузовика, подозреваемому в совершении смертельного ДТП в Одесской области в результате которого погибли 9 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба суда.

“Рассмотрев ходатайство правоохранителей, следственный судья удовлетворил его. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без возможности внесения залога”, — говорится в сообщении.

Также, по версии следствия, 21 сентября водитель грузового автомобиля DAF осуществлял перевозку груза (подсолнечного масла) из Одессы в Черноморская.

“Двигаясь по автодороге Н-33 Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши, мужчина грубо нарушил Правила дорожного движения”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в ДТП в результате столкновения переполненной людьми маршрутки и грузовика погибли девять человек.

Как сообщал УНН, Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование смертельных ДТП в Одесской области и Житомирской.