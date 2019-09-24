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ФСБ пыталась завербовать украинского таможенника - СБУ

ФСБ пыталась завербовать украинского таможенника - СБУ

КИЕВ. 24 сентября. УНН. К правоохранителям обратился инспектор одного из подразделений Государственной таможенной службы Украины и сообщил, что его пытались завербовать сотрудники спецслужбы страны-агрессора. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

“Контрразведчики СБУ разоблачили очередную провокацию российских спецслужб, направленную на дискредитацию действующих работников украинских контролирующих органов во время частных визитов в страну-агрессор”, — говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что в сентябре этого года представители ФСБ РФ незаконно задержали инспектора одного из подразделений Государственной таможенной службы Украины при пересечении российско-украинской границы на пункте пропуска “Шебекино”. В ходе осмотра личного автотранспорта украинского гражданина у него были обнаружены в багаже якобы товары двойного назначения.

Украинца поместили в изолятор временного содержания и в течение двух суток пытались склонить к признанию факта совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия...).

Провокационную ситуацию представители ФСБ планировали использовать для проведения информационной кампании для искусственного “очернения” представителей украинских властных институтов. Однако, из-за отсутствия каких-либо реальных доказательств противоправной деятельности, украинский гражданин был освобожден из-под стражи.

По возвращению в Украину таможенник сообщил СБУ о факте задержания российскими спецслужбами.

Напомним, к правоохранителям обратилась жительница Хмельницкой области, которая сообщила, что на линии разграничения на территории Луганской области ее пытались завербовать представители спецслужб РФ.

Источник: УНН
Теги: СБУ, ФСБ, вербовка
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