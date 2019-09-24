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Украинцы увеличили расходы на продукты питания

Украинцы увеличили расходы на продукты питания

КИЕВ. 24 сентября. УНН. За год расходы украинцев на продукты питания выросли на 19,4%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Так, во ІІ квартале 2019 года украинцы потратили на продукты питания и безалкогольные напитки 287,4 млрд грн, тогда как во IІ квартале 2018 года - 240,7 млрд грн.

Кроме того, возросли расходы украинцев на одежду и обувь - на 20,3%, до 33,7 млрд грн, на отдых и культуру - 22,4%, до 25,6 млрд грн.

Расходы украинцев на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за год выросли на 45,5%, на транспорт - на 14,3%, предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья - на 15,9%.

Напомним, что украинцы тратят на еду половину своих доходов.

При этом, социальные продукты в стране ощутимо дорожают уже второй год подряд.

Также напомним, что правительство Украины в прошлом году отменило государственное регулирование цен.

По мнению экспертов, это негативно сказалось как на стоимости продуктов первой необходимости, так и на покупательной способности населения.

"Компенсатор в виде повышения минимальных пенсий и зарплат, которым щеголяет правительство, не срабатывает, потому что инфляция сжирает свой немалый процент. В итоге имеем, что необходимые для полноценной жизни продукты питания людям становятся все менее доступными", - отметил по этому поводу политик Сергей Тригубенко.

Источник: УНН
Теги: Госстат, продукты питания
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