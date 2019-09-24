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Смертельное ДТП в Житомирской области: водителю грузовика сегодня изберут меру пресечения

Смертельное ДТП в Житомирской области: водителю грузовика сегодня изберут меру пресечения

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Королевский районный суд Житомира сегодня рассмотрит ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в отношении водителя грузовика - участника ДТП, в котором погибли 9 человек в Житомирской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Судебное заседание по рассмотрению ходатайства состоится сегодня в 15:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура настаивает на содержании под стражей.

Также сообщается, что 55-летний мужчина подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц.

Напомним, водителя грузового автомобиля - участника ДТП в Житомирской области, в котором погибли 9 человек и еще 10 были госпитализированы, задержали.

Источник: УНН
Теги: ДТП, суд, Житомир и Житомирская область
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