В Минобороны не успеют перейти на электронный документооборот до октября

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Министерстве обороны Украины, как и в других государственных органах, должны перейти на электронный документооборот с первого октября, однако в Минобороны не успеют. Об этом министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил во время интервью для BBC, передает УНН.

“Бумаг очень много, и электронный документооборот — это будет современная дело. Но не до октября, до октября мы не успеем”, — сообщил Загороднюк.

Министр также отметил, что на подпись документов он тратит до полутора часов каждый день.

Напомним, в Кабмине заявили о старте “истребления” бумажных процессов 4 сентября 2019 года, Кабинет Министров Украины принял решение об окончательном переходе на электронный обмен документами. Изменения должны заработать уже с 1 октября, до того момента государственные органы должны провести соответствующие организационные настройки в системе обмена документами.